Atarashii Gakko! estará en el Corona Capital 2023, aquí te decimos quiénes son las integrantes de este grupo japonés que vendrá a nuestro país.

Una de las sorpresas escondidas que tuvo la revelación del cartel oficial del Corona Capital 2023 fue el anuncio del concierto de Atarashii Gakko!

Grupo musical femenino de j-pop formado en el 2015 y que en Japón es conocido también con el nombre de Atarashii Gakkou no Leaders.

El cual, para esta edición del Corona Capital promete hacer vibrar el escenario con su concierto en vivo.

Atarashii Gakko!, grupo japonés (@japan_leaders / Instagram)

Ellas son las integrantes de Atarashii Gakko! que se presentarán en el Corona Capital 2023

El grupo japonés, Atarashii Gakko!, que será parte del line-up del Corona Capital 2023, está conformado por cuatro integrantes que son:

Mizyu (vocalista y bailarina) de 24 años de edad

Rin (vocalista y bailarina) de 21 años de edad

Suzuka (vocalista y bailarina) de 21 años de edad

Kanon (vocalista y bailarina) de 21 años de edad

Atarashii Gakko!, grupo japonés (@japan_leaders / Instagram)

Cabe destacar que Atarashii Gako! debutó en Japón durante 2017 bajo el sello de Victor Entertainment con el sencillo Dokubana.

Su debut mundial fue en enero de 2021 con la compañía 88rising. Hasta el momento, Atarashii Gako! cuenta con los álbumes:

Maenarawanai (2018)

Wakage ga itaru (2019)

ICHIJIKIKOKU (2023)

Siendo este último el más reciente- lanzado en abril 2023- y que probablemente lo promocionen en el Corona Capital que ya las espera con los brazos abiertos.

Además de sus discos, Atarashii Gako! acumula un total de 19 sencillos y un total de 1 millón 707 mil 664 oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

Atarashii Gakko!, grupo japonés (@japan_leaders / Instagram)

¿Qué día se presenta Atarashii Gakko! en el Corona Capital 2023?

La presentación de Atarashii Gakko! en el Corona Capital 2023 está programada para el segundo día del festival, es decir, el sábado 18 de noviembre.

El Corona Capital 2023, no ha revelado los horarios de los conciertos de sus artistas invitados.

No obstante, es muy probable que el show en vivo de Atarashii Gakko! en el Corona Capital 2023 ocurra en la tarde-noche.

Esto porque la agrupación japonesa aparece después de los headliners del día que son Blur, The Black Keys y Thirty Second to Mars.