Tras su regreso a los escenarios hace apenas unas semanas, al fin la banda de rock británica Arctic Monkeys anuncia su nuevo álbum.

A través de sus redes sociales, Arctic Monkeys dio a conocer la portada de ‘The Car’, su séptimo álbum discográfico.

Con el cual la banda liderada por Alex Turner regresa con música nueva tras 4 años de haber lanzado su último disco ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ en 2018.

Anunció de los Arctic Monkeys que se da a la par del estrenó en vivo de la canción “I Ain’t Quite Where I Think I Am” durante el festival Zúrich Open Air.

Arctic Monkeys: ¿Cuándo sale su nuevo álbum? (Instagram @arcticmonkeys)

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Arctic Monkeys?

El nuevo álbum de los Arctic Monkeys llamado ‘The Car’ aún tardará un poco más para estar disponible en venta y plataformas digitales.

Por lo que la fecha anunciada por Arctic Monkeys para escuchar completito su nuevo álbum ‘The Car’ será el próximo 21 de octubre.

Asimismo, ‘The Car’, el nuevo álbum de Arctic Monkeys ya puede pre ordenarse en: https://store.arcticmonkeys.com

‘The Car’, el nuevo álbum de Arctic Monkeys

‘The Car’, el nuevo álbum de Arctic Monkeys es la séptima producción discográfica de la banda de rock originaria de Inglaterra.

El nuevo álbum de Arctic Monkeys estará integrado por 10 canciones, mismas que fueron escritas por su vocalista Alex Turner de 36 años de edad.

“Un nuevo y suntuoso paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Turner”, se lee en comunicado.

Nuevamente, ‘The Car’, el nuevo álbum de Arctic Monkeys contó con la producción de James Ford y fue grabado entre los estudios Butley Priory en Suffolk, RAK en Londres y La Frette en París.

Aquí te dejamos el tracklist de ‘The Car’, el nuevo álbum de Arctic Monkeys:

‘There’d Better Be A Mirrorball’ ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’ ‘Sculptures Of Anything Goes’ ‘Jet Skis On The Moat’ ‘Body Paint’ ‘The Car’ ‘Big Ideas’ ‘Hello You’ ‘Mr Schwartz’ ‘Perfect Sense’

Arctic Monkeys: ¿Cuándo sale su nuevo álbum? (Instagram @arcticmonkeys)

¿Cuándo vendrán los Arctic Monkeys a México?

Si te preguntas si los Arctic Monkeys tendrán alguna presentación en México próximamente para tocar su nuevo álbum de ‘The Car’, te contamos de una vez que sí.

Pues la banda originaria de Sheffield, Reino Unido estará nuevamente siendo parte de uno de los festivales de música más importantes de México.

Por lo que será el próximo sábado 19 de noviembre cuando los Arctic Monkeys se presenten en el Corona Capital 2022.

Eso sí lamentablemente los boletos para el Corona Capital 2022 están agotados, aunque si eres de los que ya tiene tus entradas seguramente podrás disfrutar de los más nuevo de Arctic Monkeys en vivo.