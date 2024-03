Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Thalía anuncian colaboración, pero a nadie le emociona que se unan para lanzar Troca.

Thalía -de 52 años de edad- ha mostrado que le gusta estar en tendencia y hace unos meses lanzó su propio corrido tumbado.

Ahora, Thalía quiso apostar por la música regional mexicana con Ángela Aguilar, pero sus fans le piden que mejor siga con el pop.

Ángela Aguilar y Thalía van a lanzar Troca, un dueto que nadie pidió, según redes sociales

El miércoles 6 de marzo, Ángela Aguilar y Thalía anunciaron su nueva canción llamada Troca, misma que se va estrenar el viernes 8 de marzo.

Desde el 26 de febrero, Thalía compartió un fragmento de su colaboración con Ángela Aguilar, pero a casi nadie le gustó.

Los malos comentarios iniciaron en redes sociales, pues aseguran que Thalía debería enfocarse en el pop y no con otros géneros musicales.

Por un lado, los fans de Thalía se molestaron por su canción Ángela Aguilar, a quien muchos siguen sin perdonar por decir que era 25% argentina.

“Otra canción terrible, no sé por qué no hace pop otra vez”, “Soy tu fan, pero esta vez n me gustó la canción” y “Ya señora retírese”.

Troca aún no sale y muchos creen que será otro fracaso, además de que los detractores de Ángela Aguilar la siguen catalogando como “odiosa”.

Thalía anuncia el lanzamiento de su canción Troca con Ángela Aguilar (Instagram/@thalía)

Troca revive supuesta rivalidad entre Thalía y Shakira

Los fans de Thalía no tomaron nada bien su nueva canción con Ángela Aguilar, pues aseguran que no tiene sentido y está aburrida.

Otros creen sospechoso que Thalía haya anunciado su nueva canción, justamente días después de que Shakira -de 47 años de edad- revelara que lanzará un nuevo álbum.

“Claro está que siempre que Shakira viene fuerte, Thalía saca esta canción tan vulgar” fue uno de los comentarios.

Thalía y Shakira. (Especial)

Shakira va estrenar su disco “Las mujeres ya no lloran” el próximo 22 de marzo, 2 semanas después que la canción de Thalía.

Sin embargo, Thalía siempre ha demostrado su buena relación con Shakira, a quien suele saludar amigablemente cuando se encuentran en eventos.

Thalía es la más emocionada con el lanzamiento de Troca con Ángela Aguilar, pero hay quienes no les agradó ni la canción y menos la colaboración.