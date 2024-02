Ángela Aguilar se encuentra promocionando su nuevo disco de boleros, el cual forma parte del proyecto “Sonidos del tiempo” de Pepe Aguilar, por lo que ambos se presentaron en el programa de Adela Micha para hablar al respecto.

Con copa en mano, la cual le invitó Adela Micha, Pepe Aguilar se dijo contento con el proyecto en el que colabora con el productor Simon Fuller, de 63 años de edad, y que involucra a su hija Ángela Aguilar.

Visiblemente emocionado por el proyecto que va en contra de todo lo que musicalmente está de moda, Pepe Aguilar propuso un trío, pero Ángela Aguilar le pidió callarse.

Ángela Aguilar (La Saga / YouTube)

Pepe Aguilar y Adela Micha se burlan de Ángela Aguilar recordándole sus raíces argentinas

Tras informar que a través del proyecto “Sonidos del tiempo” se lanzarán discos de bolero, mariachi, tango, flamenco y vallenato, Pepe Aguilar y Adela Micha se dieron a la tarea de molestar a Ángela Aguilar.

Adela Micha, de 60 años de edad, vio la oportunidad de burlarse de Ángela Aguilar cuando Pepe Aguilar mencionó que planea buscar a un artista para realizar un disco de tangos.

Lo que le recordó a la periodista que Ángela Aguilar, de 20 años de edad, continúa recibiendo hate por sus raíces argentinas.

Por supuesto, recordó el tema y la joven cantante pidió pararlo, pero ni la periodista ni Pepe Aguilar, de 55 años, hicieron caso a su petición.

Un muy alegre Pepe Aguilar dijo: “pasan los años y no se le quita lo mensa, sigue siendo molestada”, lo que incomodó a su hija ya que Adela Micha también se reía.

Adela Micha y Pepe Aguilar se burlan de Ángela Aguilar (La Saga / YouTube)

Pepe Aguilar le sugiere a Adela Micha hacer un trío y Ángela Aguilar ya se imaginó los memes

Una vez que Pepe Aguilar dejó claro que Ángela Aguilar no será la cantante de todos los discos que conformaran parte del proyecto musical “Sonidos del tiempo”, Adela Micha quiso saber si la joven entona bien los tangos.

Cuestionamiento que desató una nueva burla hacia Ángela Aguilar, ya que Pepe Aguilar de inmediato le respondió a Adela Micha que no canta tangos, pero sí los hace y muy bien.

Por lo que ella, su mamá y su hermana deberían hacer un trío, palabras que incomodaron a Ángela Aguilar. “Papá, no, no, ya veo los memes, ya no digas nada por favor”, suplicó.