Este es un día triste para los fans del rock clásico, Aerosmith anunció que prepara su gira ‘Peace Out: The Farewell Tour’, con la que pondrá fin a su carrera.

Esto lo dio a conocer Joe Perry, guitarrista de Aerosmith en una entrevista para AP, en la cual mencionó que ‘Peace Out: The Farewell Tour’ celebrará tanto su retiro como sus 50 años de trayectoria.

Sin embargo, no será una celebración completa, pues Joey Kramer, baterista original de la banda, señaló que él no formará parte de la gira; John Douglas tomará su lugar.

El músico mencionó que se quiere dedicar a su vida personal; en un comunicado la banda aclaró que respeta la decisión y lo extrañarán en esta ocasión tan especial.

Peace Out: The Farewell Tour de Aerosmith (Aerosmith)

¿Aerosmith vendrá a México con la gira ‘Peace Out: The Farewell Tour’?

De momento, la gira ‘Peace Out: The Farewell Tour’ de Aerosmith sólo tendrá fechas para Estados Unidos y Canadá, dando inicio el próximo 2 de septiembre.

No se ha mencionado nada sobre la llegada de ‘Peace Out: The Farewell Tour’ de Aerosmith a otras partes del mundo, y eso incluye México.

Esto es algo que no ha agradado del todo a los fans en México, quienes quieren ver por última vez a Steven Tyler y compañía.

Aún así, Joe Perry dio algo de luz al final del túnel al mencionar que, aunque es la gira de despedida, “continuará por algún tiempo”.

Hay posibilidad que Aerosmith se presenté en México una última vez, probablemente en 2024 .

La última vez que la banda vino a México fue en el 2016, presentándose en la Arena Ciudad de México.

Las fechas y lugares donde se presentará Aerosmith son las siguientes:

2 de septiembre, Wells Fargo Center, Philadelphia

6 de septiembre, PPG Paint Arena. Pittsburgh

9 de septiembre, UBS Arena, Elmont

12 de septiembre, Scotiabank Arena, Toronto

15 de septiembre, United Center, Chicago

18 de septiembre, Little Caesars Arena, Detroit

21 de septiembre, Rocket Mortgage Fieldhouse, Cleveland

24 de septiembre, PNC Arena, Raleigh

27 de septiembre, Capital One Arena, Washington

11 de octubre, Amalie Arena, Tampa

14 de octubre, State Farm Arena, Atlanta

17 de octubre, Spectrum Center, Charlotte

20 de octubre, Fla Live Arena, Sunrise

23 de octubre, Moody Center, Austin

26 de octubre, Enterprise Center, St Louis

29 de octubre, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis

1 de noviembre, AT&T Center, San Antonio

4 de noviembre, Bok Center, Tulsa

7 de noviembre, American Airlines Center, Dallas

10 de noviembre, Chi Health Center, Omaha

13 de noviembre, Xcel Energy Center, St Paul

16 de noviembre, T Mobile Center, Kansas City

19 de noviembre, Ball Arena, Denver

22 de noviembre, Vivint Arena, Salt Lake City

25 de noviembre, Moda Center, Portland

28 de noviembre, Climate Pledge Arena, Seattle

1 de diciembre, Chase Center, San Francisco

4 de diciembre, Sap Center, San Jose

7 de diciembre, KIA Forum, Los Angeles

10 de diciembre, Footprint Center, Phoenix

28 de diciembre, Prudental Center, Newark

31 de diciembre, TD Garden, Boston

4 de enero, Heritage Bank Arena, Cincinnati

7 de enero, KFC Yum! Center, Louisville

10 de enero, Bridgestone Arena, Nashville

13 de enero, Thompson Boling Arena, Knoxville

16 de enero, Keybank Center, Buffalo

19 de enero, Madison Square Garden, New York

23 de enero, Schottenstein Center, Columbus

26 de enero, Bell Centre, Montreal

Steven Tyler, Aerosmith (@iamstevent / Instagram )

¿Por qué se retira Aerosmith?

Aerosmith no dio las razones del por qué planean despedirse con ‘Peace Out: The Farewell Tour’, no obstante se trata de una tendencia entre bandas de hace varios años.

Ya sea por agotamiento, muerte de integrantes clave, enfermedades o nula relevancia actual en la industria, muchas bandas y artistas están comenzando a retirarse.

En este caso, se cree que tendría que ver con la salud de Steven Tyler, la cual se ha visto mermada en los últimos años.

Aerosmith se suma a otros como Ozzy Osbourne y Black Sabbath, Slayer, Motorhead, entre otros, quienes han decidido dejar las giras o alejarse totalmente de la música.

De hecho, expertos en la industria musical consideran que a partir de este momento veremos el retiro masivo de toda la “vieja guardia”, de forma masiva a lo largo de la década.

Steven Tyler, de Aerosmith (NINA PROMMER / EFE)

Con información de AP y Aerosmith