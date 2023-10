Recientemente Adele se había declarado fan de los muñecos del Doctor Simi, pero ahora tuvo que pedir a sus fans que ya no se los avienten más.

Esta nueva petición fue sorpresiva para los fans de Adele, sobretodo después de que la cantante había pedido que le errojaran más muñecos del Doctor Simi.

Pues hace no mucho Adele había compartido vía Instagram su amada colección de Doctores Simi.

Por desgracia, ocurrió un pequeño incidente que pudo terminar en desgracia. Motivo por el cual Adele -de 35 años- solicitó que ya no le avienten otro Doctor Simi de aquí en adelante.

Fue durante uno de sus conciertos que Adele le contó a sus fans lo que recientemente ocurrió y que terminó arruinando la tradición de los Doctores Simi.

Por lo que la cantante le contó a su público, un fan le arrojó un cristal como regalo. Pero pese a agradecer el gesto, reconoce que esta persona fue muy irresponsable.

“Pero ya no lo podemos hacer porque ayer un maldito idiota me lanzó un gran cristal. Agradezco los cristales, pero no sé en qué pensaba esta persona”.

Adele