Adele anuncia el lanzamiento de ‘30′, su nuevo álbum con un emotivo mensaje

Durante este 13 de octubre, Adele anunció el lanzamiento de su nuevo álbum llamado “30″, y lo hizo con un emotivo mensaje que sin duda alguna, tocó el corazón de más de uno de sus fans.

Recordemos que Adele se ganó el cariño y reconocimiento de sus fans gracias a sus canciones llenas de grandes sentimientos; por lo que todos los seguidores de la cantante tienen altas expectativas de “30″.

Fue por medio de sus redes sociales que Adele dio a conocer el lanzamiento de su nuevo disco.

De acuerdo con lo revelado por ella misma, “30″ es proyecto que le llevó casi tres años realizar, debido a algunos altibajos emocionales que ella estaba presenciando en ese momento.

Además, la cantante británica compartió que gracias a este nuevo álbum es que pudo identificar varias de sus facetas; así como conocerse mejor a sí misma.

Es gracias a las palabras tan sensibles que Adele ofrece como descripción de “30″, que se puede profundizar en todas las experiencias que tuvo que pasar, para poder tener el acercamiento que necesitaba con su música.

Sin embargo, tal parece que todo su esfuerzo valió la pena, pues ella misma detalla que nunca se había sentido tan tranquila como ahora que ha terminado su más reciente proyecto.

“Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me había sentido más tranquila”

Adele