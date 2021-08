ABBA lanzará canciones inéditas después de 40 años de ausencia

En días recientes, medios internacionales informaron que el grupo ABBA presentará sus nuevas canciones inéditas después de 40 años sin sacar material nuevo.

Una fuente cercana al grupo reveló que: ‘El grupo ABBA está trabajando en su regreso y planean lanzar música nueva después de 39 años, lo que es una gran noticia”.

Desde el 2018, el grupo ABBA había anunciado el lanzamiento de nuevas canciones

El cuarteto de ABBA lleva sin presentar un disco con temas nuevos desde 1981, por lo que estos lanzamientos representan el gran regreso de la banda.

El grupo ABBA, conformado por Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, regresó al estudio en 2018, prometiendo dos nuevas canciones para ese año.

Sin embargo, los temas ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, se han retrasado repetidamente, por lo que la banda ahora planea lanzar cinco pistas para agradecer a los fans su paciencia.

Las nuevas canciones del grupo serán lanzadas el próximo 2 de septiembre. Cabe mencionar que ABBA ha lanzado varios discos recopilatorios a lo largo de los años.

ABBA, el famoso grupo sueco de música pop, también presentó su nuevo sitio web ‘abba voyage’, donde los fans de la banda se pueden registrar para participar en su nuevo proyecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, ABBA realizó el anuncio de su nuevo portal de internet. “Únetenos en abbavoyage.com”, invitó la banda a sus fans.

Los fans del grupo pop especulan que este proyecto de ‘ABBA Voyage’ se trata de un concierto de hologramas de la agrupación.

Por su parte, el medio ‘The Sun’ informó que en el concierto se presentarán los ‘Abba-tars’ más jóvenes de los integrantes en el escenario.

El grupo ABBA también realizará una gira de conciertos con hologramas

‘The Sun’ también detalló que los hologramas de los integrantes de ABBA serán transmitidos al escenario desde un teatro del este de Londres construido con esa finalidad.

Además los fanáticos de ABBA también podrán ver una película de estilo documental sobre el regreso de la banda.

ABBA alcanzó la fama tras ganar el Festival de Eurovisión de 1974 con el tema ‘Waterloo’ y durante toda su carrera, lograron vender más de 500 millones de discos.

En 1982 el grupo ABBA decidió separarse y, después de cuatros décadas, han anunciado su regreso.