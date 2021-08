Cancelan concierto de ‘Airbag’ organizado por Ocesa; reciben fuertes comentarios por reembolsos

El día de ayer -18 de agosto-, Ocesa dio a conocer mediante un aviso en su página de Facebook, que el concierto de ‘Airbag’ programado para octubre quedaría cancelado.

Sin más información, Ocesa dio paso a que sus clientes consultaran al aviso de privacidad de Ticketmaster, lo que llevó a que estos exigieron reembolsos.

El concierto de ‘Airbag’ se llevaría a cabo el 30 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, el cual es un recinto totalmente cerrado.

A pesar de la distancia que existe al evento, Ocesa de la mano de Ticketmaster anunció la cancelación del evento, invitando a sus clientes a esperar una fecha para 2022.

El hecho de que Ocesa no fuera claro en su anuncio sobre el concierto, alteró a sus clientes.

Esto debido a que Ocesa solo envío el link de términos y condiciones en la compra de boletos , para que estos pudieran asesorarse sobre el proceso que venía.

Pero la información no es del todo clara, pues señala de que en caso de que la fecha sea cancelada los clientes tendrán un reembolso en un plazo máximo de 90 días.

Por otra parte, s i es pospuesta por otra fecha , los mismos boletos funcionarían para que estos asistan al concierto. Pero Ocesa utilizó ambos términos en su post.

Ante la pandemia del Covid-19 y la tercera ola ya presente en el país, a pesar de haber anunciado conciertos en espacios cerrado (como el Lunario), estos están siendo cancelados.

Es por ello, que los fanáticos de ‘Airbag’ y otras bandas de las que Ocesa ha cancelado/pospuestos sus conciertos, exigen un reembolso de su dinero.

“Jajajaja no esperen que les regresen lo que pagaron, cuando entenderán que hasta que no existan condiciones para conciertos, mejor no pagar.”.

Comentario de Ángel Sanchez.