ABBA anuncia su regreso a los escenarios; ofrecerán concierto con hologramas

ABBA, el grupo pop de origen sueco, anunció el día de hoy -2 de septiembre- su regreso a los escenarios después de 40 años y de haber dicho no se reencontrarían.

Con el lanzamiento de 2 sencillos, un próximo álbum y un concierto con hologramas, es como ABBA anuncia su regreso y revive los recuerdos de millones alrededor del mundo.

ABBA anuncia su regreso a los escenarios

Fue a través de sus redes sociales, que ABBA habló sobre un aviso importante para hoy, posteriormente destapó su nuevo sencillo ‘ I Still Have Faith In You”.

Asimismo, dijeron que pronto estarían por lanzar otro sencillo, ambos formarían parte de su nuevo disco ‘Voyage’, el cual marcaría su regreso a los escenarios.

ABBA es un grupo sueco que nació en 1972 y que al poco tiempo cobró gran relevancia en el pop.

ABBA. (Tsugufumi Matsumoto / AP)

El grupo está conformado por 4 miembros, 2 mujeres y 2 hombres; estas son sus edades ahora:

Agnetha Fältskog 71

Björn Ulvaeus 76

Benny Andersson 74

Anni-Frid Lyngstad 75

Los integrantes de ABBA aseguraron que primero se habrían reunido para componer un sencillo, después decidieron hacer otro, hasta que finalmente decidieron regresar a los escenarios.

ABBA habría estado 40 años fuera de los escenarios luego de que anunciaron la separación de la banda y un año después salió su último álbum.

Una de sus muchas canciones conocidas es ‘Gimme! Gimme! Gimme!”.

ABBA regresa modernizado; ofrecerá concierto con hologramas

Asimismo, la agrupación que dijo se encuentra entusiasmada por su regreso, anunció su concierto con hologramas, el cual tendrá límite de aforo.

Según la información presentada, ABBA ofrecería canciones de su nuevo disco ‘Voyage’ y de sus anteriores éxitos mundiales.

El concierto con hologramas que ABBA tendrá, se llevará a cabo el 27 de mayo de 2022, en el ‘ABBA Arena’, en Londres.

En la página oficial de ‘Ticketmaster’ señala que los boletos estarán a la venta a partir del 7 de septiembre de 2021.

También se puede escuchar un preliminar de las canciones de ABBA en la preventa digital.