Zachary Levi, mejor conocido por ser el actor que da vida a Billy Batson en Shazam! ha revelado su experiencia con la depresión y ansiedad que lo condujo a terapia.

En entrevista para Entertainment Tonight, Zachary Levi reveló que ir a terapia salvó su vida. El actor regresará al cine en ‘Shazam! Fury of Gods’ tras tener un colapso mental.

De acuerdo al actor de 41 años de edad -Zachary Levi- esto ocurrió en 2017 cuando se encontraba luchando contra la depresión y ansiedad tras sufrir un “colapso total”.

“Durante toda mi vida he tenido problemas con la depresión clínica en varias ocasiones, he sufrido con la ansiedad probablemente toda mi vida. Sufrí un colapso total y pasé por algo que me cambió la vida, esa cosa que te salva la vida se llama terapia, Descubrí lo que me estaba pasando y cómo estar ahí y porqué terminé siendo quien era. Conseguí la ayuda que necesitaba.”

Zachary Levi