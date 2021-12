Yuya y Werevertumorro tuvieron un romance que nació con YouTube, el cual constantemente es recordado por los cibernautas.

Yuya y Werevertumorro pueden ser considerados de los primeros youtubers mexicanos, además fueron una de las relaciones más queridas por los usuarios.

Werevertumorro y Yuya son un referente de los creadores de contenido/youtubers, pues ambos forman parte de la lista de los pioneros en YouTube.

Aunque el noviazgo de Yuya y Werevertumorro nunca fue algo muy público y solo se supo entre rumores, es bien sabido que sí sostenían una relación, pues se solían hacer algunas publicaciones en redes.

Según información de internet, su romance comenzó en 2013 y terminó en 2014, sin llegar a cumplir ni siquiera un año.

El noviazgo de los dos más grandes y famosos -hasta la actualidad-, ha desatado muchas dudas incluso al día de hoy.

Fue en 2012 cuando ambos se conocieron; sin embargo, se dice que fue tiempo después cuando comenzaron a tener un romance. Incluso Yuya hizo colaboraciones con Werevertumorro.

La relación entre ambos youtubers culminó bajo un común acuerdo, aunque surgieron rumores de infidelidad por parte de Yuya.

El noviazgo de Yuya y Werevertumorro es una de los más recordados en los inicios de los youtubers, pero ¿por qué terminaron?

Luego de que se dio a conocer la ruptura, esta se vio ligada a hechos de infidelidad por parte de Yuya; sin embargo, ella aseguró que no fue así.

Pese a que la nacida en Cuernavaca, Morelos, dijo que no le gustaba hablar sobre el tema, aclaró que su noviazgo terminó por motivos de distancia, más no de infidelidad.

Pero los cibernautas ligaron su ruptura a un tercero en discordia, el cual supuestamente fue Sebastián Villalobos.

Pero fue Werevertumorro quien recientemente aseguró que no hubo ninguna infidelidad por Yuya y que tampoco fue con ningún colombiano, es decir, Sebastián Villalobos.

Sin embargo, el youtuber aseguró que sí encontró mensajes por parte de Yuya con otras personas, aunque él no lo vio como infidelidad.

“Yo me enteré de cosas, cosas que no debería de ver, vi mensajes con otra persona que era su ex, no creo que me hayan engañado, pero sí andaba de jijiji jaja con alguien más”.

Werevertumorro, influencer.