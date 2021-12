Yuridia habla sobre el “terrorismo psicológico” que vivió en ‘La Academia’ (VIDEO)

La cantante mexicana Yuridia habló sobre el “terrorismo psicológico” que vivió en ‘La Academia’, durante una entrevista con el ‘Escorpión dorado’.

Luego de que el youtuber recordara que el intérprete Yahir, confesó los maltratos que padecieron durante su participación en ‘La Academia’, Yuridia detalló algunos de ellos: “Súper culero, wey, estuvo feo, estuvo feo” comentó.

Yuridia comenzó relatando una anécdota de una de sus compañeras de ‘La Academia’.

“Hace poquito vi a unos compañeros que estuvieron ahí adentro conmigo, por ejemplo Estrella, que se habían muerto sus papás y les hicieron cantar ‘Reloj cucu’ y esa canción es así súper tétrica de dolor y ella se emputaba porque decía ‘por qué me ponen a cantar esto si estoy sufriendo’”, contó Yuridia.

Yuridia (PelucheEn Elestuche / YouTube)

“Cuánta maldad, ¿no? y lo tenías que hacer bien porque si no los maestros hacían más show, pero bueno. ¿Dónde quedó la humanidad? Quién sabe”, agregó.

La peor experiencia de Yuridia en ‘La Academia’

Yuridia habló sobre su peor experiencia en ‘La Academia’.

Luego de que ‘Escorpión dorado’ ya cuestionara sobre el peor momento dentro del reality show, contó: “Ahí sí se mamaron. Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí”.

Pese al mal momento que la hizo pasar la producción de ‘La Academia’, Yuridia no perdió oportunidad de reírse de su trago amargo, “Y bueno, tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad yo me adoraba”, bromeó.

“Me acuerdo que me dijeron ‘¿y qué es lo que te gusta?’ y yo dije ‘pos mis chichis’”, contó Yuridia entre carcajadas.

Sin embargo, aunque ahora Yuridia puede reírse de su experiencia en el reality show, en su momento preocupó a sus padres: “Mi mamá se asustó mucho porque yo tenía 18 años y estaba la psicóloga de ‘te tienes que poner un bikini, te tienes que poner no sé qué’ y yo en mi puta vida había usado un bikini”, compartió.

“Estaba como en la adolescencia, yo era skatera, era así de Coyoacán, medio darks y jamás me ibas a ver en un bikini; cuando me hicieron eso pff, todo se derrumbó”, expuso Yuridia.

“Ahí quedó la dignidad, en ese momento” Yuridia

Pese al “terrorismo psicológico”, como lo nombró el youtuber, Yuridia confesó que volvería a entrar a ‘La Academia’: “Sabiendo lo que sé ahora, sí, a lo mejor jugaría mejor mi juego”, dijo para concluir.