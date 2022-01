Yuri presume dotes de repostera (VIDEO)

La cantante mexicana de pop Yuri, presumió en redes sociales, sus dotes de repostera y dejó claro que no solo es buena cantando.

Fue a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde Yuri compartió con sus seguidores el postre que cocinó y decoró.

Yuri cocinó y adornó galletas en forma de torre de naipe.

Finalmente, la intérprete dijo haber quedado exhausta.

Yuri (Instagram/@oficialyuri)

“Sí mi familia, este no es mi nuevo look, este reto me dejó así; desquiciada, enloquecida y con ganas de salir corriendo”, compartió Yuri.

Reiteró que no solo es buena para cantar, también como repostera.

“Pero bueno, usted bonita, en guapa la chica, para que usted vea que no nada más le canto, también el hago torre de naipes”, aseguró Yuri.

“Ande usted y nunca jugué cartas, son detallitos lo que sucede, hay que tener en cuenta, este es muy detalloso”, agregó la veracruzana.

Yuri (Instagram/@oficialyuri)

Posteriormente, afirmó que, pese a haber terminado cansada, tras la preparación, poco a poco iría tomando práctica.

“Y la chica pues ya se cansó, pero bueno no importa, no importa, va a salir mejor”, dijo Yuri para concluir, haciendo soltar una carcajada a los presentes.

En otro de sus ‘stories’, Yuri mostró el proceso de decoración; cómo dio forma y pegó las figuras geométricas de fondant en sus galletas.

Asimismo, subió a la misma red social, una imagen del resultado final de su creación.

Yuri y su incursión en la repostería

Además de la reciente publicación, en la que Yuri muestra su pasión por la repostería, no es la primera vez que expresa gusto por la cocina.

Recientemente, Yuri formó parte de un reality show de HBO Max, de pastelería, junto a Angélica Vale y Lorena Herrera.

Se trata de ‘El gran pastelero. Bake off México’, en el que Yuri dijo haber sentido un gran desafío: “Fue un reto como mujer, más que como artista”.

Yuri aseguró a la prensa que su participación fue “inolvidable”.

“¡Es una experiencia inolvidable que me deja gratos recuerdos, grandes compañeros, mucho aprendizaje”, expresó.

“Sobre todo poder sentir que tengo la capacidad como mujer de lograr los sueños que me proponga!”, añadió Yuri para concluir.