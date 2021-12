YosStop dice que su novio es su ángel pues jamás le falló y siempre estuvo presente durante los cinco meses que estuvo en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

A una semana de haber salido de prisión, Yoseline Hoffman compartió en su cuenta de Instagram el reencuentro con su novio Gerardo González quien se encontraba esperándola con un ramo de flores.

YosStop le agradeció a su novio por estar siempre presente y por haberla visitado en la cárcel para llevarle todo lo que necesitaba.

Tras haber salido de prisión, YosStop se ha mantenido muy activa en sus redes sociales mostrando cómo vive estos momentos luego de haber llegado a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez.

En su cuenta de Instagram, YosStop compartió con sus seguidores el momento en el que se reencontró con su novio Gerardo González después de pasar cinco meses separados.

A través de un video, YosStop mostró como su novio se encontraba esperándola afuera de su casa con un ramo de flores mientras que ella fue trasladada en una camioneta gris.

Ambos de inmediato mostraron su felicidad después de estar tanto tiempos separados por lo que se dieron un gran abrazo y se pueden escuchar algunas frases como: “Te amo”, “te vi con tus florecitas”.

Ya en su mensaje YosStop describió a su novio Gerardo González como un ángel, ya que aseguró que desde que se conocieron en 2003 siempre ha estado presente para ella.

En su cuenta de Instagram YosStop señaló que nunca se imaginaron que iban a pasar por un momento cómo este.

YosStop recordó que mientras estaba en prisión fue Gerardo González quien se encargó de todo, además durante esos cinco meses siempre estuvo al pendiente de lo que necesitaba.

Por último, YosStop le agradeció por todo lo que hizo y nunca haberle fallado.

“Gracias mi amor por todo lo que hiciste, les comparto cómo me recibió por fin en libertad después de 5 meses de estar separados. Estoy muy feliz de estar contigo y espero quedarme en tus brazos para siempre. Te amo un chingo you are my ángel”

YosStop