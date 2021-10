YosStop ya perdió en la cárcel la noción de cómo luce y asegura que ya perdió el músculo que había ganado haciendo ejercicio.

Desde el pasado 29 de junio, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Su estancia en la cárcel no ha evitado que YosStop continúe en comunicación con sus seguidores, pues constantemente les envía mensajes a través de su novio Gerardo González.

En su más reciente publicación, YosStop realizó una reflexión sobre su cambio físico desde que entró a la cárcel y destacó que a cuatro meses de estar en el penal ya perdió el músculo que había ganado con el ejercicio.

Yoseline Hoffman, YosStop (@justyoss)

YosStop dice que desde que entró a la cárcel luce más delgada

Este sábado 9 de octubre, Gerardo González compartió el nuevo mensaje de YosStop. De acuerdo con el novio de la influencer, en su más reciente visita la youtuber le preguntó sobre su apariencia física.

En su publicación, YosStop comenzó reflexionando sobre el tiempo que ha pasado sin que ella se pueda ver en un espejo.

De acuerdo con YosStop desconoce cómo se ve cada día y si necesita algún tipo de arreglo. La youtuber destacó que las personas le han comentado que luce más delgada desde que entró al penal.

“¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada” YosStop

En ese sentido YosStop destacó que ya perdió el músculo que había ganado al hacer ejercicio. Sin embargo algo que ha podido conservar es su flexibilidad.

“Sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó. Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu” YosStop

YosStop señaló que en este tiempo se ha despegado de la superficialidad del aspecto, por lo que ha podido notar que antes invertía mucho tiempo en modificarlo y mantenerlo.

“Pero es interesante desapegarte de tu ‘yo’ físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí” YosStop

En su reflexión YosStop aseguró que dentro del penal nadie juzga a las personas por su físico, ya que es lo menos importante a lo que se tiene que enfrentar estando en la cárcel.

“Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso?” YosStop

YosStop dice que ya perdió su músculo (@justyoss / Instagram )

YosStop invita a sus seguidores a amar sus imperfecciones

Aunque destacó que no es lo más importante, YosStop señaló que no es que vaya a dejar de hacerlo, sino que simplemente notó que no tiene tanta importancia como se cree.

“Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da” YosStop

YosStop invitó a sus seguidores a aceptar la imperfección, siempre y cuando sea “sano”.

“Buscan la perfección física que no existe ni si quiera en sus mentes, en lugar de aceptar la imperfección de lo que es, siempre y cuando sea SANO y cuides tu cuerpo” YosStop

Destacó que cada persona es única, por lo que no le deberían de importar la opinión de oreas personas.

“A veces queremos vernos como otras personas pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya, si les gusta o no es todavía menos importante” YosStop

YosStop señaló que es una gran experiencia poderse desconectar de la imagen externa para poder conectar con la parte interna.

“Es una experiencia interesante no estar apegado con tu forma o con tu aspecto físico porque te da la oportunidad de ir hacia el interior y conectar con tu ‘yo’ interno, no con la imagen que has creado de ti” YosStop

Por último pidió a sus seguidores a desconectarse de su aspecto físico e incluso les pidió que le contarán sus experiencias.

“Hagan la prueba algunos días si pueden y observen cómo se sienten y regresen a comentarlo” YosStop