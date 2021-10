Gerardo González compartió una nueva reflexión de su novia, en esta ocasión YosStop asegura que al igual que Hachiko, su perro la espera todos los días frente a la puerta de su casa.

A más de tres meses de haber sido detenida por el delito de pornografía infantil, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sigue en comunicación con sus seguidores a través de algunos mensajes que envía desde el penal de Santa Martha de Acatitla.

En su reciente mensaje, YosStop envió un emotivo mensaje a sus mascotas y en especial a su perro Steewy, pues reveló que sin importar el tiempo la sigue esperando tal y como Hachiko.

Gerardo González reveló que en una videollamada su familia notó que el perrito de YosStop, Steewy, se encontraba como en la puerta esperando la llegada de la influencer, tal y como la historia de Hachiko: “está espeando a que llegué Yoss”.

Estas palabras habían provocado las lágrimas de Gerardo González y posteriormente de YosStop. Es por ello por lo que en el nuevo mensaje de la influencer lo dedicó a sus mascotas y en especial a Steewy.

YosStop aseguró que siempre ha tenido una conexión muy especial con Steewy, su primer perrihijo. Por lo que no pudo evitar llorar al saber que él se encuentra esperándola.

“Steewy, mi ñeñe precioso… En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ñeñe hermoso, mi primer perrijo”

En su mensaje YosStop destacó que no pudo evitar pensar que su perro se encuentra esperándola, tal y como lo hizo Hachiko.

“La conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es INMENSO. Obvio me acordé de ‘Hachiko’, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así”

YosStop