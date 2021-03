Tras la denuncia en su contra, YosStop desestimó las declaraciones de Ainara y asegura que nunca hubo una violación..

Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como YosStop, sigue en medio de la polémica luego de que una joven de nombre Ainara presentó una denuncia en su contra por el delito de pornografía infantil y violación equiparada.

Luego de que las defensoras legales de la denunciante revelaron que de ser encontrada culpable, podría enfrentar una sentencia de entre 7 y 14 años en prisión, la youtuber desestimó la acción legal en su contra y aseguró que nunca hubo una violación.

YosStop asegura que vio las pruebas de que Ainara no fue violada

El programa ‘Ventaneando’ retomó una entrevista de YosStop en donde habló sobre la denuncia en su contra que presentó la joven Ainara.

La hermana de Ginni Hoffman detalla en el video que cuando le llegó el clip ella no sabía quienes eran las personas y puntualizó que por eso no presentó una denuncia.

“No me quedo esas cosas. Yo las veo y las borro, veo lo que mandan y si veo que es algo así, lo borro. Yo no puedo hacer nada porque no sé ni quien es... no, por lo menos no sabía quiénes eran los del video, a mí me mandan cosas, los veo, los leo, los analizo y doy mi opinión, pero no es como que yo sepa quiénes son” YosStop

YosStop destacó que el tema principal de su video es el bullying y no la violación. Además señala que en un principio cuando se generó la polémica intento hablar con Ainara.

“Yo te ayudo, si esto es verdad, yo te ayudo. De la misma en que tú crees que te afecté, te voy a ayudar y voy a tratar de ir en contra de los weyes que te hicieron esto” YosStop

En ese sentido la youtuber destacó que después le llegaron pruebas de que la violación era falsa y que lo había hecho para conseguir más seguidores.

“Pero no era cierto. Sólo se montó un show para obtener seguidores y para llamar la atención” YosStop

Cuando fue cuestionada sobre si creía que las personas inventaban una violación para ganar más seguidores, YosStop destacó que ella cree que Ainara sí.

“No creo que la gente normalmente haga eso, pero ella sí lo hizo... No las tengo, ya las borré, pero a mí me llegaron muchas pruebas de que era mentira todo lo que dijo” YosStop

De acuerdo con Yoseline Hoffman Badui el video fue tomado en una orgía, donde todos los jóvenes participaron incluida la joven que la denunció por pornografía infantil y violación equiparada.