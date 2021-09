YosStoP: “Tuve que “enterrar” mis debilidades para que nada me afectara”

YosStoP envió una nueva reflexión a sus seguidores en redes sociales desde la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el pasado 30 de junio.

En su nuevo mensaje, compartido a través de Instagram, YosStoP habla de la “fortaleza” que solía mostrar en YouTube, para ocultar sus problemas de ansiedad y su hipersensibilidad .

YosStoP: “Construir capas de fortaleza tratando de eliminar las debilidades... es imposible”

La publicación, compartida el 24 de septiembre por Gerardo González, novio de YosStoP, la youtuber afirma que tuvo que “construir un MURO de fortaleza” para que no la dañaran.

“Tuve que ‘enterrar’ mis debilidades para que nada me afectara. Y funcionó por mucho tiempo, sin embargo hoy me doy cuenta que NO ES EL CAMINO. Construir capas de fortaleza tratando de eliminar las debilidades que todos tenemos por “defecto de fabrica” es imposible. Todos tenemos diferentes debilidades” YosStoP

Es así como YosStoP señala que una de sus grandes debilidades, desde la infancia, es es la ansiedad , ocasionada principalmente por su hipersensibilidad física y emocional.

“Desde muy pequeña fui muy sensible a todo, no tenía amistades, cualquier acto personal o no personal contra mí me dolía, lo sufría. Mi única escapatoria fue esconder poco a poco esa sensibilidad con capas de enojo y otras cosas” YosStoP

YosStoP afirma que está dando “un paso más a la VERDADERA libertad”

Ante la difícil situación que vive, , YosStoP señaló que le ha permitido a su sensibilidad fluir libremente, lo que le ha dolido mucho, pero también le ha dejado aprendizaje.

“Ahora la he ‘desenterrado’ y me ha dolido hasta lo que no me tendría que doler, la vulnerabilidad llegó al máximo. Hoy reconozco esa debilidad porque es algo que ES y siempre será así. La acepto porque gracias a ella he aprendido mucho, porque eso me une más a mí, a ustedes y al universo” YosStoP

Uno de los resultados positivos, indicó YosStoP, es que se encuentra en un camino de sanación que espera, le permita vivir la verdadera libertad.

“Aceptar al ser imperfecto que soy tiene beneficios al sentirlo; reconocerlo y compartirlo me ayuda a sanar y liberarme emocionalmente y ese es un paso más a la VERDADERA libertad. Nuestras debilidades nos unen, dejen de rechazar sus debilidades y defectos y abrácenlos con amor, todos somos débiles y reconociéndolo es el camino a ser fuerte” YosStoP