Yordi Rosado invitó a Stephanie Salas a su programa y ni sacaron su entrevista ¿el conductor es mamón? Esto opina Javier Ceriani.

Uno de los programas más relevantes de las plataformas digitales, es ‘La entrevista con Yordi Rosado’.

Varias celebridades han hecho fuertes declaraciones a Yordi Rosado -de 51 años de edad- como la ocasión que Luis de Llano habló con naturalidad de su relación con Sasha Sokol.

Yordi Rosado se disculpó con Sasha Sokol -de 52 años de edad- por haber tomado con naturalidad, el abuso de Luis de Llano.

Ahora, Stephanie Salas le envió un mensaje de apoyo a la extimbiriche y revela una ‘grosería’ que le hizo Yordi Rosado.

La nieta de Silvia Pinal -Stephanie Salas- fue entrevistada en el aeropuerto y le envió un mensaje de aliento a Sasha Sokol.

“Yo la quiero mucho de toda la vida, fue mi mejor amiga en su momento. Yo lo adoro, le deseo que todo esto tenga una finalidad, me duele que esté pasado por estas cosas y la apoyo, es mi hermana”

Stephanie Salas, de 52 años de edad- reveló que Yordi Rosado la invitó a su programa, pero no lo transmitió.

“Yo una vez fui a su programa y ni lo sacaron, que porque no dije nada y ahí estuve como dos horas. Le dije, estuvo buenísimo el programa y nunca salió, que porque no tenía contenido”

Al parecer, Yordi Rosado no transmite las entrevistas de sus invitados, si no tienen algo especial o “chisme” que llame la atención.

Antes de presentar la entrevista de Stephanie Salas, Javier Ceriani expresó que Yordi Rosado es un ‘lobo vestido de cordero’.

“Yordi Rosado, el lobo vestido de cordero. Porque Yordi se hace el fresa, el buenito y todo, y si no es morbo y no hay chisme es peor que Chisme No Like”

Javier Ceriani