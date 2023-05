Desde que se dio a conocer que Yolanda Andrade estaba grave de salud, el comunicador Jorge Carbajal compartió que ella le entregó “algo” porque creía que iba a morir.

Recordemos que Yolanda Andrade -de 51 años de edad- compartió que había estado vomitando y defecando sangre, de modo que su salud preocupó.

Ante la perspectiva que le compartió a Jorge Carbajal sobre su estado de salud, este reveló que tenía en sus “algo” que podía revelar si la conductora moría.

Ahora es la propia Yolanda Andrade quien cuenta qué es lo que Jorge Carbajal tiene en sus manos y que ella misma le entregó.

Yolanda Andrade entregó a Jorge Carbajal, el youtuber de ‘Productora 69′, una serie de información que él tendría que publicar al día de la muerte de la conductora.

Y es que el más reciente problema de salud de Yolanda Andrade, la llevó a tomar estas acciones con el comunicador.

Ahora, es la propia Yolanda Andrade quien dijo a los micrófonos de la reportera Berenice Ortiz, qué es lo que Jorge Carbajal tiene en su poder.

La realidad es que no dio detalles específicos sobre el contenido de lo que le entregó al conductor.

Simplemente dejó en claro que esa información “no es para dañar a nadie (...) es mucho material y grabaciones”.

“No tiene nada de malo lo que le compartí a Jorgito, no es para dañar a nadie”.

Sin embargo, Yolanda Andrade solo generó más dudas, pues dijo que “es muy feo que la gente se quede con la duda”. Y sostuvo “nunca he dicho mentiras de nada”.

Desde tiempo atrás, Yolanda Andrade dio a conocer que había tenido un romance con Verónica Castro y que hasta se casaron.

Y aunque Verónica Castro -de 70 años de edad- negó que esto haya sucedido y en más de una ocasión arremetió contra ella, Yolanda Andrade sigue firme en lo que dice.

Ante la información que entregó a Jorge Carbajal, la conductora dio información que desató dudas sobre sí este tiene las fotos de su boda con Verónica Castro.

Y es que la conductora solo dijo que las fotos de la boda no las tiene una persona y ella sabe perfectamente quién es.

Asimismo, Yolanda Andrade calificó lo que le dio a Jorge Carbajal fue “material y unas grabaciones, sin afán de nada, simplemente de compartir la verdad”.

“Que es una verdad bonita, no tengo que avergonzarme”, continuó.

“El tema no solo es ella, son varias personas, varios momentos y no es echar de cabeza a nadie, para nada, no es nada malo”.

Yolanda Andrade, conductora.