Yolanda Andrade ha tenido problemas de salud y asegura no tenerle miedo a la muerte porque ya la sintió muy cerca; ya tiene todo preparado.

Desde mediados de 2023, Yolanda Andrade -de 52 años de edad- presentó problemas de salud tras padecer un aneurisma cerebral.

La salud de Yolanda Andrade ha tenido altibajos en los últimos meses y por eso la conductora confesó que ya no le tiene miedo a la muerte.

Hace unos meses, Yolanda Andrade volvió a interrumpir sus actividades por problemas de salud; tras un tiempo en reposo, la conductora retomó su programa Montse y Joe.

La conductora celebró el aniversario de su programa en Unicable y se mostró agradecida con la vida por seguir trabajando, además de que su salud ha mejorado.

“Tiempo al tiempo y ahorita me siento mejor, muy contenta me estoy recuperándome, sanando”, dijo Yolanda Andrade, quien se mostró feliz por sus 24 años de trabajo en Unicable.

Yolanda Andrade reflexionó sobre sus errores tras sentirse cerca de la muerte y la hizo valorar su día a días.

Cuando la salud de Yolanda Andrade comenzó a empeorar, la conductora temió por su vida y posteriormente se le quitó el miedo a la muerte.

“Esta vez ya no me dio miedo (a morir) ya no tengo miedo. La vez pasada sí, pero esta vez ya no porque uno tiene que estar agradecido”

Yolanda Andrade