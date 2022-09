La influencer Yeri Mua se burló de la muerte de la reina Isabel II, con una publicación en redes sociales que se volvió viral y enfureció a muchos internautas.

Ante las reacciones adversas, Yeri Mua, quien se coronó reina del carnaval de Veracruz en mayo pasado, salió a defenderse de una forma que lejos de ayudarle a tranquilizar las cosas, encendió más los ánimos en su contra.

La razón, Yeri Mua intentó equiparar sus acciones como influencer, con la huella que dejó la Reina Isabel II en el mundo con sus 70 años de reinado.

A unas horas de anunciarse la muerte de la reina Isabel II, Yeri Mua se sumó a la lista de celebridades que compartieron en redes sociales alguna publicación relacionada con el hecho histórico.

Pero, mientras la gran mayoría externaba sus condolencias a la familia real británica o expresaba tristeza por el lamentable deceso de la reina Isabel II, Yeri Mua decidió tomarse el asunto con humor, lo que ha sido reprobado por sus seguidores.

En su cuenta de Facebook, Yeri Mua publicó una imagen en la que aparece, ella en un lado, con el atuendo que lució cuando fue nombrada reina del Carnaval de Veracruz. En el otro extremo se puede ver un retrato en blanco y negro de la reina Isabel II.

Yeri Mua acompañó la imagen con un texto que ha sido reprobado por internautas, quienes lo consideran totalmente fuera de lugar e insensible:

Ante la respuesta de los internautas, Yeri Mua salió a defenderse, insistiendo en bromear sobre la muerte de la reina Isabel.

Como vio que ni así paraban las críticas y ataques en su contra, Yeri Mua aprovechó la atención masiva que tenía, para recordar las causas nobles que apoya, en busca de un poco de respaldo:

“Los que dicen que jamas he aportado nada positivo 🤣 no olviden que en octubre haremos por 3era vez el michi bazar donde venderemos toda mi ropa que tanto me critican que compro y me envidian las criticonsillas y todo el dinero recaudado lo donaremos a la casa hogar de gatos “la guarde” 💋 estén pendientes 🥰”

Yeri Mua