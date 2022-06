El mensaje de ayuda de Shein en una prenda de ropa fue muy sonado, ahora le tocó a Yeri Mua recibir el mensaje en un pedido que recibió de la distribuidora.

Yeri Mua hizo un video en vivo ayer -2 de junio-, en donde haría un haul de Shein. Pese a que estaba en medio del Carnaval de Veracruz, se enteró de los mensajes de ayuda.

Ansiosa por ver si en el pedido de ropa que hizo algunas de sus prendas llevaba el mensaje de ayuda, Yeri Mua se dispuso a compartirlo en un en vivo.

En cuanto sacó el primer vestido, se encontraron con un ‘need your help’ en medio de las instrucciones de lavado de la prenda.

Yeri Mua ganó el Carnaval de Veracruz en medio de exigencias por “fraude”, pero la influencer continuó con su vida subiendo hauls a sus redes sociales.

La tarde de ayer -2 de junio-, la influencer compartió que mientras estaba metida en el Carnaval, tuvo varias etiquetas en donde le enseñaban el mensaje de ayuda de Shein.

Debido a que recientemente le había llegado un pedido grande de ropa, Yeri Mua se dispuso a hacer un video en vivo para ver si le parecía el sonado mensaje de ayuda.

Mostrándose ansiosa por lo que podría encontrar, abrió la primer bolsa en la que venía un vestido anaranjado strapples.

Enseguida fue a la etiqueta y en eso, Paponas -su novio- también se acercó y le dijo “help me”, mientras ambos leían, aunque se creyó que era broma, resultó que sí decía.

El mensaje de ayuda de Shein venía en la etiqueta cosida a la prenda, en la que se indica la forma en que se tiene que lavar para no dañarse.

Esto es lo que decía el mensaje de ayuda que le llegó en su pedido Shein:

“Tumble dry, do not dry clean, due the water saving technology. Need your help washing with the soft detergent at…”.

Mensaje en etiqueta de Shein.