Yeri Mua tuvo un momento de sinceridad con sus seguidores y les mencionó que ahora sí terminó su relación con Naim Darrechi y de que en un momento hasta pensó en dejar de ser influencer.

Fue a el pasado viernes 23 de junio de 2023 que Yeri Mua y Naim Darrechi -de 20 y 21 años respectivamente- protagonizaron una polémica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Naim Darrechi agredió a miembros de la prensa, lo que resultó con el tiktoker detenido y con Yeri Mua desentendiéndose de él en el aeropuerto.

Anterior a eso, la ahora expareja había dado a conocer el final de su relación, así como el embarazo de Yeri Mua, por lo que fue un mes de polémicas para la influencer de belleza.

Y ahora después de algunas semanas del más reciente escándalo, Yeri Mua hizo una transmisión no solo para confirmar su ruptura definitiva con Naim Darrechi , sino también para aclarar su futuro en Facebook.

Fue a través de uno de sus acostumbradas transmisiones de Facebook que Yeri Mua contó cómo a raíz de lo último que le ha pasado tuvo la idea de dejar de ser influencer.

Esto porque al parecer llegó un punto en el cual se dio cuenta de que ya no disfrutaba de algo que consideraba su trabajo pues, en sus palabras, ya no se sentía como el personaje Yeri Mua.

Motivo por el cual se distanció algunos días de su página de Facebook y de sus recientes polémicas.

“Yo lo que tengo hoy, lo que soy hoy, lo soñé de adolescente, pero ahora estoy siendo adulta y es ahí cuando ya no me siento tan cómoda. Es ahí cuando ya me digo ‘¿es esto lo que quería realmente?’”.

Yeri Mua