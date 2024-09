Yeri Mua de 22 años de edad, aparece desde el hospital antes de entrar a cirugía y deja preocupados a millones de seguidores.

La influencer Yeri Mua, ha generado gran revuelo en las redes sociales al revelar que volverá al quirófano para someterse a una nueva operación.

Fue la mañana de este lunes que Yeri Mua mostró que se encontraba con una bata de un hospital y expresó su supuesta preocupación.

Yeri Mua vuelve a ser protagonista de las redes sociales por dejarse ver desde un hospital, lo que ha encendido las alarmas de sus seguidores.

La cantante subió una historia en Instagram revelando que entrara al quirófano para una nueva operación.

Yeri Mua dio algunos detalles del supuesto nuevo procedimiento estético al que se sometió este lunes 9 de septiembre.

“Buenos, manas, voy a entrar a quirófano. Deseénme suerte. Me van a poner unas nal... enormes. A ver qué tal me va. A ver cómo me deja el doctor. Me dijo que me iba a poner el cul... más grande de México. ¡Ay, qué susto! A ver qué tanto me deja”

Yeri Mua