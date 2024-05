Yahir -de 45 años de edad- tuvo que volver a decir que ya no quiere hablar de su hijo Tristán; sin embargo, le envió un mensaje muy especial.

Ha sido en últimas semanas que el cantante ha dado de qué hablar por la preocupación que volvieron a generar las adicciones de su hijo.

Pues como es bien sabido, Tristán -de 25 años de edad- lleva lidiando con este problema desde hace diez años.

Y aunque Yahir le ha mostrado mucho apoyo, su hijo se ha mantenido distante. Motivos por los cuales el cantante prefiere ya no hablar del tema con los medios.

Sin embargo, eso no significa que no le desee lo mejor a Tristán, a quien le acaba de enviar un mensaje.

Fue durante una entrevista que Yahir de nueva cuenta fue cuestionado en torno al tema de su hijo Tristán.

Esto pese a que el cantante ya había dicho con anterioridad que prefiere ya no hablar de ello, ni menos de una forma tan pública.

Por lo que, paradójicamente, le preguntaron respecto a la estrategia que maneja para lidiar cada vez que le quieren sacar el tema de Tristán.

Momento en el que Yahir confesó que no le afecta como muchos piensan. Sobre todo porque

El cantante aprovechó el momento para enviarle un fuerte mensaje a su hijo Tristán. Solo para recordarle lo mucho que lo ama y que quiere lo mejor para él.

“Mira, yo no me saco de onda. Es un tema que yo dije que ya no iba a hablar de él, sobre todo porque me enteré por ahí que anda dando unas notas y todo. Yo quiero lo mejor para mi hijo, es mi niño especial”.

Yahir