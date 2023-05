Yahir casi se ahoga de noche y sufre durante 20 angustiosos minutos y todo por tratar de recuperar un reloj que se le cayó en el Mar de Cortés.

Tras su paso por La Academia, Yahir se ha convertido en uno de los cantantes más populares y es que su carisma y talento le han ayudado a ganarse el corazón de las personas.

Sin embargo, Yahir -de 44 años de edad- alarmó a sus seguidores al revelar que estuvo a punto de perder la vida cuando quiso recuperar un reloj que había perdido.

Aunque iba con más personas, Yahir confesó que ellas no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo por lo que no lo pudieron ayudar, pero ¿Qué fue lo que pasó?

A lo largo de su trayectoria, Yahir se ha caracterizado por ser muy abierto sobre diferentes temas de su vida privada, incluso sobre su relación con su hijo Tristán.

Pero en esta ocasión Yahir sorprendió a sus seguidores al confesar que estuvo a punto de perder la vida luego de que trató de recuperar un reloj que se le había caído.

En entrevista para Ventaneando, Yahir confesó que casi muere ahogado en el Mar de Cortés, en Sonora.

Todo sucedió cuando a Yahir se le cayó su reloj y él decidió meterse para tratar de recuperarlo. Pero no tomó en cuenta que ya era de noche y que eso era muy riesgoso.

Yahir señaló que no contó que los barcos que se encontraban en el muelle le iban a impedir salir a flote.

Se convirtió en una experiencia muy angustiante, ya que Yahir no encontraba un hueco en el que pudiera salir a flote.

“Me metí a bucear de noche y topé en un barco. No podía salir, era un barco muy grande. Me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en los muelles y buscaba escapes y no podía”

Yahir