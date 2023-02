Yadhira Carrillo sigue con la esperanza y espera que Juan Collado quede libre en las próximas horas: “deberían de pedirle perdón”.

En julio de 2019, Juan Collado fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de:

Juan Collado lleva tres años en el Reclusorio Norte y es visitado constantemente por su esposa Yadhira Carrillo, de 49 años de edad.

Yadhira Carrillo no volverá a la actuación hasta que Juan Collado salga de la cárcel

La actriz sigue creyendo en la inocencia de su esposo y reveló que espera que quede en libertad en las próximas horas.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Yadhira Carrillo manifestó que estaba muy contenta, pues su esposo podría quedar en libertad.

Recientemente se dio a conocer que -presuntamente- la Fiscalía General de la República, no notificó a la defensa de Juan Collado sobre la desestimación de los delitos de:

Los cuales fueron emitidos desde 2020; según información del Manuel Espino, el Ministerio Público determinó que Juan Collado no participó en estos delitos.

Yadhira Carrillo expresó que espera que Juan Collado sea liberado muy pronto y mostró su indignación.

La actriz no reveló la fecha y hora de la posible liberación de Juan Collado, pero espera que sea en las próximas horas.

“Lo estoy esperando en este instante, que lo saquen en este momento, no sé si saldría hoy, pero debería estar aquí porque ya lleva cuatro años en la cárcel y él no debió pisar ese lugar, jamás, nunca en la vida”

A unos meses de que se cumplan cuatro años de la detención de Juan Collado, Yadhira Carrillo asegura que va ser liberado.

También cree que la Fiscalía debería pedirle perdón a Juan Collado por el tiempo que pasó en la cárcel, pues ella siempre defendió su inocencia.

“Debería estar en casa ahorita y deberían estarle pidiendo perdón todas las autoridades. Voy al reclusorio, no he podido hablar con él, porque él es que me llama”

Yadhira Carrillo