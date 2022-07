Yadhira Carrillo reveló que se encuentra muy mal de salud por el encarcelamiento de su esposo, el abogado Juan Collado, quien es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Yadhira Carrillo fue abordada por reporteros el miércoles 20 de julio, cuando acudió al Reclusorio Norte para visitar a su esposo, quien fuera el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, como lo ha hecho desde hace más de tres años.

Durante la charla, Yadhira Carrillo, quien lució un semblante triste, dijo que su salud, como la de su marido, ha decaído al ver que la estancia de Juan Collado en la cárcel parece no tener fin:

“Ha cobrado una factura muy, muy, muy alta, y me da mucha tristeza que sea a través de pagar un precio que no teníamos que haber pagado nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios y ya” Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo (Tomada de video)

Yadhira Carrillo revela que por encarcelamiento de Juan Collado, tiene problemas de presión arterial

Yadhira Carrillo reveló que la delicada situación legal de su esposo ha provocado que ella desarrolle problemas de presión arterial, lo que antes del encarcelamiento del abogado, no padecía:

“No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil” Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo dijo que tan mal es su estado de salud, que ya está afectando a su apariencia personal, situación por la que la actriz en retiro ofreció disculpas a la prensa:

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda para… [dar entrevistas] pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle” Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo no tiene dinero para mantener a sus perros (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro)

Yadhira Carrillo: “Para que yo no esté al lado de Juan Collado, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida”

Pese a la complicada situación que vive, Yadhira Carrillo aseguró que solo la muerte podrá separarla de Juan Collado:

“Jamás, o sea, para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí” Yadhira Carrillo

Finalmente, Yadhira Carrillo externó su descontento por la situación que vive su esposo, asegurando que él es el menos culpable de todos los delitos que se le imputan.

“Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos, y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre” Yadhira Carrillo