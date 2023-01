Yadhira Carrillo fue contundente al asegurar, que no volverá a la actuación hasta que Juan Collado salga de la cárcel.

A casi cuatro años de la detención de Juan Collado, Yadhira Carrillo sigue acudiendo a sus visitas semanales y reveló cómo se encuentra su esposo.

La actriz de 49 años de edad, reveló que la salud de su esposo es delicada, pues la cárcel propicia a que tenga diversos padecimientos.

“Delicado de salud, este lugar no te invita a estar bien. Él tiene problemas de colesterol alto, la presión, hipertensión, ya es de familia”

A pesar de las circunstancias, Yadhira Carrillo espera que la situación jurídica de su esposo se resuelva pronto.

Durante el primer fin del 2023, Yadhira Carrillo acudió al Reclusorio Norte, para visitar a Juan Collado.

La actriz reveló que los hijos de Juan Collado sí tienen contacto con Juan Collado por teléfono.

Yadhira Carrillo asegura que en casi cuatro años del proceso en contra de Juan Collado, no han encontrado pruebas en su contra.

Por otro lado, la actriz menciona que le han ofrecido grandes proyectos, pero ella quiere seguir enfocada en su marido.

“Llevamos casi cuatro años aquí, no le han encontrado nada a mi esposo, después de cuatro años. Estaré con él en donde esté, mientras él esté aquí, en ningún momento lo voy a dejar solo. Me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos”

Yadhira Carrillo