“Ya te vi Esperancita”; critica Laisha Wilkins mecanismo de protección a periodistas de AMLO

La actriz Laisha Wilkins criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su mecanismo de protección a periodistas en México.

Esto luego de que anunciara que el gobierno mexicano rescató a periodistas de The New York Times de Afganistán, así como al staff de diferentes medios de comunicación internacionales que se encontraban en Kabul.

“Ya te vi, Esperancita, salvando periodistas, pero no los tuyos” Laisha Wilkins

(Laisha Wilkins / Twitter)

La semana pasada el periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado por personas armadas que le dispararon varias veces mientras circulaba por Boulevard Reforma en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

El periodista era parte del Programa Preventivo de Seguridad donde le proporcionaron medidas preventivas, sin embargo, esto no evitó su asesinato.

México rescata a reporteros extranjeros de Afganistán

El gobierno de México compartió en la mañana del 25 de agosto recibió a 124 corresponsales, reporteros y staff de diferentes medios de comunicación que se encontraban en Afganistán.

De acuerdo con la cancillería, los comunicadores que se encontraban en Kabul ya han solicitado asilo político, así como la visa humanitaria.

La evacuación de periodistas extranjeros de Kabul por parte de México se dio luego de que el corresponsal Azam Ahmed solicitara el apoyo del país para recibir refugiados afganos.

Por orden de AMLO, la cancillería aseguró que México brindaría garantías de aceptar a los corresponsales, así como a sus familias como refugiados.

México recibió a periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post y afirmó que continuaría aceptando solicitudes de refugio de periodistas y mujeres de Afganistán.

Además, el director de The New York Times agradeció a las autoridades mexicanas el poner a salvo a sus colaboradores e invitó a la comunidad internacional a seguir el ejemplo de México.

AMLO: Gobierno revisa mecanismo de protección a periodistas

AMLO (Tomada de video)

AMLO informó que su gobierno se encuentra revisando el mecanismo de protección a periodistas, luego del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores y aseguró que no habrá impunidad en su caso.

Asimismo, dijo que buscará que las autoridades actúen en favor de la resolución del asesinato del periodista veracruzano, sin mezclarse con “los intereses de la delincuencia”.

Durante la conferencia mañanera del 25 de agosto, AMLO aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tiene la encomienda de analizar el sistema de protección a periodista.

“Se está analizando cómo revisar este sistema de protección a periodistas, es un compromiso. Alejandro Encinas tiene esta encomienda y lo vamos a hacer lo más pronto posible” AMLO

Asimismo, lamentó la muerte de Jacinto Romero y aseguró que su gobierno no permitirá “en ningún caso, que estos casos queden impunes”.

El periodista Jacinto Romero Flores, quien era locutor de Radio Ixtac Online, habría recibido amenazas unos días antes de su ataque.

De acuerdo con su hijo, el 1 de marzo Jacinto recibió un mensaje de amenaza a través WhatsApp que decía: