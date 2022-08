Al parecer a la modelo de Only Fans de 21 años de edad Karely Ruiz le molestaron las recientes críticas a su personal, por lo que se quejó de que le sacan lo malo.

A través de una historia en su Instagram, Karely Ruiz se dejó ver molesta con el hate que se ha visto en su contra.

Por lo que la también influencer Karely Ruiz pidió a aquellos que la han criticado que la dejen en paz, incluso les envió una indirecta para que dejen de “perder el tiempo”.

“Primero me amaban y luego ya sacaron todo lo malo de mi, no soy perfecta antes de ser figura pública soy una persona como ustedes, dejen de criticar y hagan dinero no pierdan el tiempo en mi” Karely Ruiz

Por lo que al parecer de haberla amado a la modelo de Only Fans e influencia Karely Ruiz tras su acto altruista al donar agua a Nuevo León ahora la odian, pero ¿por qué?

¿Ya la odian? Karely Ruiz se queja de que le sacan lo malo (Especial)

¿Por qué Karely Ruiz se queja de que le sacan lo malo?

Karely Ruiz se quejó en Instagram de que le sacan lo malo, pero la pregunta es ¿por qué el enojo? ya que la influencer no aclaró las cosas, pero por lo que al parecer todo habría surgido por un video.

Ante esto todo apunta a que la modelo de Only Fans e influencer Karely Ruiz se enojó de que le sacaran lo malo, tras ser captada en video en la Plaza Fiesta San Agustín de Monterrey.

Pues es que Karely Ruiz se dejó ver sin preocupaciones, por lo que fue criticada nada más ni menos que por su forma de caminar.

Tanto así que entré comentarios los internautas comentaron que por su forma de caminar Karely Ruiz “parece Carmen Salinas”.

Y es que a Karely Ruiz se le pudo ver bastante relajada y hasta cansada por lo que su forma de caminar no fue de lo más erguida y más con tremendos tacones que no le ayudaron en nada.

Situación que causó la controversia entre los internautas quienes además de compararla con la actriz fallecida, también le sugirieron “que no use tacones si no sabe caminar con ellos”.

Comentarios que seguramente vio la influencer Karely Ruiz, mismos que causaron que la también modelo de Only Fans no titubeara para quejerse en sus redes de que siempre le sacan lo malo.