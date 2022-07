Antes de que Karely Ruiz fuera una de las modelo mejor pagadas de OnlyFans, tuvo un desafortunado encuentro con Marcela Mistral en el programa de Multimedios ‘Mitad y mitad’ y la regañó en vivo, ahora la esposa de Poncho de Nigris asegura que arrepiente.

Karely Ruiz tenía 18 años cuando apareció por primera vez en un programa de televisión llamado ‘Mitad y Mitad’.

Este programa consistía en una cita con uno de los participantes y la romántica reunión era calificada por un panel de jueces, entre los que se encontraba Marcela Mistral.

Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral (@musamistral / Instagram)

Durante la participación de la influencer, Marcela la cuestionó sobre la razón por la que era famosa en redes sociales, a lo que la joven contestó que por sus fotografías.

El momento fue tan tenso que Marcela Mistral se negó a calificar a Karely Ruiz : “A mÍ me cae muy mal que se hagan patos todos, yo no apoyo, yo no normalizo. Es una estupidez ese juego. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Se acabó”.

A pesar de los años que han pasado desde esta pelea, los fans de la influencer le siguen preguntando por Marcela Mistral y ella recuerda el momento entre risas.

Marcela Mistral se arrepiente de haber regañado en vivo a Karely Ruiz

Durante una entrevista en el programa ‘SNSerio’, Marcela Mistral habló de lo ocurrido con Karely Ruiz y mencionó que no hubo réplica porque había ocurrido dentro del estudio de televisión.

“Nunca hubo réplica de nada porque fue algo que sucedió dentro del estudio, bajo una línea de personas que ya no están en la empresa, con un chícharo, con una secuencia, que querían orillar a cierta situación” dijo Marcela Mistral sobre lo ocurrido con Karely.

La conductora dio a entender que la pelea con la modelo fue orillada por los productores del programa y no tenía nada personal contra Karely Ruíz.

Karely Ruiz (@karelyruiz / Instagram)

“De pocas cosas me arrepiento y es algo que podría haber corregido. Es decir, haberme dejado llevar por una línea que hasta hoy trae una consecuencia grave de contexto” explicó Marcela.

La esposa de Poncho de Nigris le deseó lo mejor a la influencer: “Ojalá se rodee de buenas personas, sobre todo por el entorno y la ganancia que representa el camino hacia dónde va”.

También aseguró que ella sí tiene la intención de aclarar la situación con Karely Ruiz: “Si algún día tengo la oportunidad de verla o de acercarnos, de mujer a mujer hablarlo fuera de cámaras, fuera del show que se necesita para que todo esto trascienda”.