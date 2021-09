Ya hay fecha para la nueva audiencia de Pablo Lyle

A Pablo Lyle se le cumplió el deseo, ya hay fecha para la nueva audiencia que determinará su situación legal respecto al homicidio involuntario del que está siendo acusado desde hace un par de años.

Luego de que el condado de Miami retrasará en varias ocasiones la audiencia debido a la contingencia sanitaria derivada a la pandemia por Covid-19, hoy al fin se fija una nueva fecha.

La nueva audiencia de Pablo Lyle se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre a las 9 A.M, informa el programa de espectáculos Chisme No Like.

Pablo Lyle podría terminar en prisión por la muerte de un hombre

La vida de Pablo Lyle dio un giro inesperado el 31 de marzo de 2019, fecha que nunca olvidará y es que ese día golpeó a un hombre mayor tras un incidente vial .

Según videos difundidos en redes sociales así como en diversos medios de comunicación, Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad, cuando éste regresaba a su auto una vez que terminó de discutir con el actor.

El conflicto entre ambos surgió por una mala maniobra de conducción. Pablo Lyle perdió la cabeza cuando el auto de Juan Ricardo se cruzó con el que lo transportaba y que en ese momento iba conducido por su cuñado Lucas Delfino.

Debido a que Juan Ricardo se detuvo a reclamarles, Pablo Lyle se bajó del auto cuando el hombre regresaba a su vehículo y sin más lo golpeó por la espalda y emprendió huida .

Al percatarse que el incidente se volvió viral y que era buscado por las autoridades estadounidenses, el actor mexicano decidió entregarse a fin de no complicar su situación legal.