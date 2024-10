El actor cubano William Levy rompe el silencio y habla de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez hace unos meses anunciaron el fin de su relación después de estar 20 años juntos.

Después de meses de la ruptura, el actor William Levy recientemente dio sus primeras declaraciones respecto a las polémicas que se han dicho sobre él y las suposiciones de infidelidad con la actriz Samadhi Zendejas.

En entrevista con el programa de El Gordo y La Flaca, la estrella cubana William Levy habló acerca del video viral en el que se ve a la policía llegar a su casa en Miami.

Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy que en ese momento se encontraba siéndole infiel con otra mujer; por lo que la policía llegó al hogar pensando que se trataba de una disputa doméstica.

Elizabeth Gutiérrez revela el verdadero motivo por el que terminó con William Levy y no es Samadhi Zendejas

¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reconciliaron? Un video probaría que el amor no murió

En el video, se ve a Elizabeth Gutiérrez relatando a los oficiales que William Levy supuestamente estaba en su casa con otra mujer y que su hija presuntamente los había encontrado.

De acuerdo a las recientes declaraciones del actor, negó haber estado con otra mujer.

William Levy aseguró que eso no era verdad; aunque hubiera estado en todo su derecho de hacerlo porque, destacó, llevaba cuatro meses separado de la actriz.

Primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, estaba en todo mi derecho; no estábamos juntos ya hacía 4 meses, yo estaba en mi derecho si yo quería

El actor fue cuestionado sobre los rumores de infidelidad y las múltiples veces que ha sido relacionado sentimentalmente con famosas, como con la actriz Smadhi Zendejas.

William Levy negó haberle sido infiel a Elizabeth Gutiérrez alguna vez.

Aseguró, que por ahora no tiene interés de buscar pareja porque está centrado en sus hijos y su trabajo; sin embargó, no está cerrado a una relación.

William Levy declaró estar tomando acciones legales en contra de las difamaciones que le ha hecho Elizabeth Gutiérrez.

El actor mencionó, que se le están haciendo acusaciones y difamaciones falsas que sólo sirven para ensuciar su imagen; por lo que decidió tomar acciones legales en contra de Elizabeth Gutiérrez.

El hecho que yo no esté diciendo nada, no quiere decir que no esté actuando, estoy actuando, muy tranquilo.

WILLIAM LEVY