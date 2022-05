Luego de que Will Smith le diera una cachetada a Chris Rock durante los premios Oscar, el actor ha perdido varios proyectos y entre ellos está ‘Aladdin 2′, incluso ya sabrían quién sería su reemplazo.

El actor de ‘Soy leyenda’ se ha tenido que enfrentar a las críticas del público y sus compañeros tras agredir a Chris Rock, luego de que hizo una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Según medios estadounidense, Will Smith tuvo que pausar dos películas con Netflix y Sony, con quienes haría ‘Fast and Loose’ y ‘Bad Boys 4′.

Pero la mala racha del actor no terminaría aquí, pues también habría perdido el papel del ‘Genio’ de la segunda película de ‘Aladdin’.

Will Smith fue ovacionado por su interpretación en esta película, la cual es producida por Disney.

Se estima que en 2025 se estrene la segunda parte de ‘Aladdin’ y este actor podría darle vida al personaje que interpretaba Will Smith.

Will Smith en los Oscar 2022 (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

¿Quién reemplazaría a Will Smith en ‘Aladdin 2′?

Se especula que el simpático ‘genio de la lámpara’ de ‘Aladdin’ será interpretado por el actor Dwayne Johnson ‘La Roca’ tras la lamentable escena que protagonizó Will Smith en los Oscares.

‘La Roca’ es uno de los principales candidatos para reemplazar a Will Smith en la nueva película de Disney ‘Aladdin 2′.

Dwayne Johnson ha hechos otras exitosas películas para el público infantil como:

‘Hada por accidente’

‘Entrenando a papá’

‘Jumanji’

Dwayne Johnson (@therock)

No han confirmado que Dwayne Johnson reemplazará a Will Smith, pero al ser ‘Aladdin’ una película de Disney, es probable que la productora no quiera tener relación con Smith tras su acto de violencia en uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

El primer Live Action de ‘Aladdin’ se estrenó en 2019 y Will Smith hizo una gran interpretación como el ‘genio de la lámpara’, pues su carisma se ganó al público.

Hasta el momento Disney no ha dado más detalles sobre los planes que tiene con ‘Aladdín 2′, por lo que no ha dado a conocer si tiene a más candidatos para este personaje además de ‘La Roca’.

La última vez que captaron a Will Smith en público, se encontraba en la India y no ha dado detalles sobre las consecuencias de golpear al Chris Rock.