Wendy Guevara casi llora al pedirle perdón a su papá, pero ¿qué le dijo? Estas fueron sus palabras en el Día del Padre.

A través de una reciente entrevista para Desigual TV y en pleno Día del Padre, Wendy Guevara mandó un enternecedor mensaje a su papá.

Mensaje de Wendy Guevara en el que las lágrimas casi le brotan tras las palabras a su papá, Francisco Guevara -se desconoce su edad-, misma que fueron respondidas desde el amor.

A través de un emotivo mensaje, Wendy Guevara, de 30 años de edad, le pidió perdón a su papá en el Día del Padre.

Luego de que Wendy Guevara recordará los momentos difíciles que ha vivido con su familia y su propio padre , Francisco Guevara.

Esto en referencia a la veces que Wendy Guevara ha hablado públicamente de dolorosas y difíciles situación que ha vivido con su papá, mismas que en su momento hizo que los fans de la influencer lo atacarán.

A lo que Wendy Guevara le pidió perdón a su papá Francisco Guevara por lo que ha tenido que vivir, así como refrendo el amor inmenso que le tiene a su progenitor entre casi lágrimas en los ojos.

“Sabes que te adoro, que lo dije porque me sentía en confianza y me sentía sola, pero quiero decirte que me perdones si algún día te hice sentir mal por algo y te mando abrazo”.

Wendy Guevara