Wendy Guevara -de 30 años de edad- reveló que conoció a Sian Chiong en un antro gay. ¿Tienen historia? La Perdida cuenta su historia con el actor.

Sian Chiong -de 30 años de edad- hizo enfurecer a Wendy Guevara luego de que la comparara con Ricardo Peralta y asegurara que La Perdida no tiene educación.

La influencer no se quedó callada y reveló que conoció a Sian Chiong en un antro de Cuba.

Sian Chiong busca figurar en La Casa de los Famosos México 2024 y ha buscado ‘enamorar’ a Ricardo Peralta, de 34 años de edad.

En una conversación con Ricardo Peralta, Sian Chiong aseguró que él sí tenía cultura y educación a diferencia de Wendy Guevara.

La influencer no se quedó callada y le respondió a Sian Chiong:

“A mí me encantan los problemas y todavía me buscan el hocico (…) Este muchacho cubano que yo no conocía, que no lo encontramos en un antro gay allá en Cuba”

Wendy Guevara