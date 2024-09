Wendy Guevara, de 31 años de edad, contó la verdad del supuesto pleito que tuvo con Rosa María Noguerón, la productora de La Casa de los Famosos 2024.

Este chisme tiene su origen en la salida de Sian Chiong de La Casa de los Famosos 2024. Días antes, Wendy Guevara dijo que aprovecharía la gala de eliminación para pedirle cuentas al cubano.

Y es que, Sian Chiong -de 30 años- habló mal de Wendy Guevara, con el mismo argumento que usó contra Gala Montes: su falta de preparación académica para dedicarse al mundo del espectáculo.

Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial / Instagram )

Wendy Guevara aclara que Rosa María Noguerón no la seguía en Instagram, hasta ahora

Según rumores, las intenciones de Wendy Guevara no fueron bien vistas por Rosa María Noguerón quien le habría retirado la invitación a la Perdida para acudir a dicha gala.

También, Rosa María Noguerón se habría negado a que Wendy Guevara ingresara a La Casa de los Famosos 2024 para dejar el maletín con el premio que recibirá el ganador.

Más aún, Rosa María Noguerón habria dejado de seguir en Instagram a la influencer en Instagram.

¿Qué hay de cierto en todo esto? En declaraciones recogidas por la periodista Berenice Ortiz, en su canal de YouTube, Wendy Guevara aclaró que la productora de La Casa de los Famosos 2024 jamás la ha seguido en Instagram.

Wendy Guevara, influencer. (@Wendy Guevara)

¿Por qué? Porque no es una internauta muy activa en las redes sociales, ya que su trabajo la absorbe mucho, indicó Wendy Guevara.

Sin embargo, agregó que tras el chisme que alguien se inventó, Rosa María Noguerón ya la comenzó a seguir en la plataforma de fotos.

“Ahorita me acaba de seguir, ha de haber dicho, ‘cómo chingan estos’, y me siguió; pero hicieron chisme donde no había chisme.

Wendy Guevara niega que esté vetada de La Casa de los Famosos 2024

Sobre su supuesto veto de las galas de La Casa de los Famosos 2024, Wendy Guevara dijo que es toda una invención.

Y es que, aclaró, nunca estuvo considerada para ingresar a La Casa de los Famosos 2024 con el premio que se llevará el ganador de la temporada.

Tan es así, dijo Wendy Guevara, que mientras Anahí, de 41 años, llevaba a cabo la misión, ella se encontraba disfrutando de la playa en Oaxaca.

Sobre su encuentro con Sian Chiong, Wendy Guevara dijo que ya le ofreció disculpas por hablar de ella cuando ni la conoce, y ella las aceptó, pues considera que la ha llovido duro el hate en