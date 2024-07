Wendy Guevara está muy triste y preocupada porque su papá fue hospitalizado de emergencia y ella está lejos.

El pasado 4 de julio, Wendy Guevara -de 30 años de edad- reveló a sus seguidores que su papá estaba en el hospital y lo habían sometido a una cirugía.

La influencer no había podido estar junto a su padre debido a que ella está en Estados Unidos trabajando.

Francisco Guevara, padre Wendy Guevara, fue sometido a una cirugía para retirarle la apéndice y parte del intestino por una fuerte infección.

Fabiola Venegas, mamá de la influencer, reveló en un en vivo que la vida de su esposo corrió peligro, pero ya se estaba recuperando.

Wendy Guevara realizó un en vivo para informar a sus seguidores de la difícil situación familiar que vive, ya que ella no ha podido visitar a su padre.

“Uno tiene que estar trabajando y todo, y mi papá malo, quisiera estar ahí con él. Yo dije, no quiero que mi papá piensa que no me importa, que no me importa que esté malo, no quiero que él piense que soy una mala hija”

Wendy Guevara