Sergio Mayer -de 58 años de edad- se transformó durante un encuentro con la prensa antes de abordar su vehículo.

Y es que mientras aclaraba las supuestas amenazas a un periodista, a Sergio Mayer le tocaron el claxon por andar estorbando.

El calmado tono de voz del actor de repente se convirtió en un grito, lo que ocasionó algunas risas entre los presentes.

Sin embargo, Sergio Mayer no perdió el tiempo y continuó explicando los rumores sobre su presunto abuso de poder mientras se preparaba para retirarse.

Sergio Mayer se transformó durante un reciente encuentro con la prensa en el que lo cuestionaron sobre su supuesto abuso de poder.

Sin embargo, no fueron las preguntas de la prensa las que molestaron a Sergio Mayer, sino algunos conductores desesperados.

Pues cuando al actor le tocaron el claxon por andar estorbando, este no pudo evitar levantar la voz para silenciarlos.

Esta reacción del actor y diputado ocasionó algunas risas entre los presentes; sin embrago, Sergio Mayer no le dio importancia.

En cuanto a las preguntas de la prensa relacionadas con las amenazas hacia Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- Sergio Mayer aseguró que eran falsas.

“Ustedes me conocen, ¿de verdad creen? Imagínese en esa postura, no lo he hecho en veintitantos años, que siga rebuznando”

Sergio Mayer