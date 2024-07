Natália Subtil -de 36 años de edad- tiene sus reglas claras y rechazó actuar en una obra de teatro donde tenía que besar a su ex suegro, Sergio Mayer.

La relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer -de 58 años de edad- no ha sido la mejor desde hace años.

Sergio Mayer ha mantenido contacto con su nieta Mila y Natália Subtil ha tratado de ser cordial, pero sabe que trabajar con su ex suegro no es buena idea.

Sergio Mayer mantiene contacto con su nieta y de cierta manera, Natália Subtil le tiene respeto al abuelo de su hija.

Es por eso que la modelo no aceptó participar en la obra Venecia bajo la nieve, donde compartiría créditos con su ex suegro, ya que tendría que besarlo.

Natália Subtil no estaba de acuerdo con besar en la boca a Sergio Mayer, pues su hija podría verlo y le parece una falta de respeto.

“Cómo mi hija va ver a su mamá besando al abuelo, o sea, no, por el amor de dios. Tenemos muchas cosas que resolver con mi hija”

La también cantante brasileña temía que su hija Mila Mayer -de 6 años de edad- tuviera un ‘trauma’, si llegara verla besando a Sergio Mayer.

Cuando Natália Subtil leyó el guión de la obra, pasaron muchas cosas por su cabeza y fue cuando decidió no aceptar el trabajo en la obra de teatro.

Natália Subtil fue cuestionada sobre si cree que Issabela Camil -de 55 años de edad- le hubiera prohibido a Sergio Mayer besarla en la obra.

La modelo expresó que no sabía, pero ella tenía claro que nunca besaría a su ex suegro, aunque se tratara de actuación.

También expresó que no le hubiera importado la opinión de Sergio Mayer Mori, pues él ya no figura en su vida.

“No, la verdad que no (le hubiera importado la opinión de Sergio Mayer Mori) mi vida no pasa por ahí para nada, él no. Yo pienso más en mi hija”

Natália Subtil