Ricardo Peralta -de 35 años de edad- estuvo a punto de acabar con el canal Pepe y Teo porque César Doroteo le estaba bajando al novio.

Pepe y Teo es el canal de Ricardo Peralta y César Doroteo -de 35 años de edad- y hace unos días surgió el rumor de que el programa llegaría su fin.

César Doroteo aclaró que Pepe y Teo seguirá, pero hubo una ocasión en que el canal estuvo a punto desaparecer por celos.

Pepe y Teo (Instagram/@pepe)

Pepe y Teo estuvo a punto terminar por un “tercero en discordia”

César Doroteo le ha mostrado su apoyo incondicional a Ricardo Peralta y ni los problemas han podido destruir su amistad, pero los celos casi acaban con su programa Pepe y Teo.

Ricardo Peralta es novio de Charly Portocarrero -de 34 años de edad- y hace algunos años fue becario del programa Pepe y Teo.

César Doroteo narra que cuando conoció a Charly Portocarrero le gustó y buscó la manera de llamar su atención, pero Ricardo Peralta lo evitó.

“Llega Ricardo me dice: ‘No porque es trabajo’ luego ya me confesó: ‘No porque me enamoré' No pasa nada todo bien” confesó César Doroteo.

En una ocasión Ricardo Peralta y César Doroteo se fueron de viaja a Guadalajara junto a Charly Portocarrero.

César Doroteo comenzó a coquetearle a Charly Portocarrero durante una fiesta: “En algún momento de la noche, pues los amigos empezamos como que ‘beso, beso’”.

Como todos los de la reunión se estaban besando entre ellos, César Doroteo trató de besar a Charly Portocarrero y Ricardo Peralta lo evitó.

Pepe y Teo (Pepe y Teo Instagram)

Ricardo Peralta no soportó que César Doroteo besara a su ahora novio

Al final sí hubo beso y Ricardo Peralta se enojó; César Doroteo narra que su amigo hizo un drama que duró mes y medio.

César Doroteo contó que desde ese desafortunado episodio, Ricardo Peralta le tenía cierta desconfianza y creía que le iba a bajar a su novio.

Este problema estuvo a punto de terminar con Pepe y Teo, pero César Doroteo y Ricardo Peralta pudieron resolver sus problemas.

César Doroteo ha respaldado a Ricardo Peralta tras su salida de La Casa de los Famosos 2024 y su amistad sigue intacta a pesar de los problemas.