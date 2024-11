César Doroteo revela si dejará el programa de Pepe y Teo después de las críticas que ha recibido Ricardo Peralta, ¿se acabó la amistad?

Cuando se anunció que Ricardo Peralta -de 35 años de edad- sería uno de los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 se creó gran expectativa con su participación.

Y es que aunque en un principio se pensó que Ricardo Peralta podría ganar, su actitud dentro de La Casa de los Famosos 2024 le generó varias críticas.

Aunque ya terminó La Casa de los Famosos 2024, los ataques en contra de Ricardo Peralta no han cesado e incluso tomó la decisión de alejarse un tiempo de las redes sociales.

Esto provocó que se generan varias especulaciones sobre el futuro de Pepe y Teo, donde Ricardo Peralta comparte créditos con César Doroteo, de 35 años de edad.

En medio de todas las especulaciones, César Doroteo rompió el silencio y reveló si es verdad que ya no habrá más Pepe y Teo.

Ricardo Peralta y César Doroteo lograron gran popularidad gracias a su programa Pepe y Teo, sin embargo ambos también han realizado otros proyectos que les han ayudado a su canal.

Pero no siempre ha sido así y es que la participación de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos 2024 no fue lo que se esperaba y es que terminó afectando la imagen del influencer.

Ha llegado a tal punto que incluso se especuló que el programa Pepe y Teo podría llegar a su fin.

Luego de todas las especulaciones, César Doroteo habló de todas las especulaciones durante su participación en el podcast ‘El Papishou’ de Roberto Carlo.

De manera contundente César Doroteo dejó en claro que no se acaba Pepe y Teo y que solo se va a poner fin cuando uno de los dos ya no quiera.

“Jamás nunca en la vida. Pepe y Teo se va a acabar el día que cualquiera de los dos ya no quiera en Pepe y Teo y es perfectamente válido, entendible que en algún momento alguno diga ‘hay sabes que ya no me gusta’”

César Doroteo