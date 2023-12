Kimberly Loaiza, de 26 años de edad, rompió en llanto en un video, al aceptar que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue mentira.

Kimberly Loaiza reapareció el lunes 18 de diciembre en su canal de youtube homónimo para dar una mala noticia a sus seguidores sobre su carrera.

También, Kimberly Loaiza confirmó en su video lo que todo mundo sospechó desde el primer minuto: la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue parte de una estrategia publicitaria .

Tan es así, que en su reaparición en YouTube, Kimberly Loaiza dio noticias sobre una de las cosas que siempre ha soñado hacer al lado de Juan de Dios Pantoja y que podría hcerse realidad pronto.

“Linduras, jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a despedirme de ustedes”. Así inició Kimberly Loaiza su video, en el que aunció que dejará de subir videos a su canal de YouTube.

La esposa de Juan de Dios Pantoja agradeció a sus seguidores por apoyarla durante todos los años que su canal de YouTube se ha mantenido activo.

“Gracias por el cariño que me han dado, por tantos años. Grcias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir, por ser leales a mí y amarme tanto. Gracias por ser una familia para mi, siempre los recordaré como una de las mejores etapas de mi vida”

“Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira o que es una estrategia, pero no lo es”, comentó Kimberly Loaiza, quien se refirió al escándalo de infidelidad en el que meses atrás se vio envuelta.

Kimberly Loaiza pidió un voto de credibilidad, expresando al mismo tiempo sus disculpas y confirmando que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue parte de una estrategia publicitaria .

Ante ello, Kimberly Loaiza pidió perdón por haberse prestado a la estrategia publicitaria de su esposo, afirmando que su intención nunca fue dañara nadie y, reconociendo que su credibilidad ha sido la más afectada.

“Reconozco que he estado mal por prestarme... Perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie, yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije, la tomé hace tiempo. Sé que me dejé llevar y no debí participar, y sé que en este punto no me van a creer nada”.

Kimberly Loaiza