¿Juan José Origel estaba borracho? Realiza transmisión en vivo para sacar todo su coraje, pero las personas ven algo más en su video.

El nombre de Juan José Origel -de 76 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que usuarios han asegurado que se encontraba en estado inconveniente.

En su video, Juan José Origel quiso descargar todo su coraje, sin embargo solo generó preocupación entre sus seguidores.

Y es que usuarios han señalado que Juan José Origel muestra dificultades para hablar e incluso le cuesta trabajo formular sus ideas.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, pues usuarios han asegurado que es evidente que Juan José Origel había trasmitido borracho.

Juan José Origel cuenta con una amplía trayectoria como conductor en la industria del espectáculo.

Sin embargo, en los últimos años Juan José Origel se ha mantenido más alejado de los medios y solo cuenta con su programa ‘Con Permiso’.

Pero Juan José Origel también utiliza sus redes sociales para hacer algunas transmisiones donde opina de algunos de los escándalos que ocurren en el medio del espectáculo.

A través de las redes sociales se ha viralizado una transmisión que realizó Juan José Origel, pero no por el tema que trató o por los comentarios que realizó.

Sino porque usuarios han señalado que Juan José Origel estaba borracho en el momento que hizo su transmisión en vivo.

De acuerdo con algunos usuarios, Juan José Origel parece estar en un estado inconveniente porque le cuesta trabajo hablar.

Incluso algunos usuarios han señalado que a Juan José Origel le cuesta trabajo formular sus ideas y es evidente que cambia de una idea a otra.

Además usuarios han resaltado que se puede ver que hay algunas botellas, por lo que creen que Juan José Origel se encontraba borracho.

Durante su transmisión, Juan José Origel se desahoga sobre la controversia que se generó con Iván Cochegrus, amigo de Silvia Pinal.

Y es que aunque no mencionó su nombre, si señaló que se trataba de una persona que había amenazado con demandarlo.

Por lo que de inmediato se recordó que Iván Cochegrus señaló en entrevista con TVNotas que planeaba demandarlo.

En su transmisión, Juan José Origel destacó que había decidido no ir a un evento, porque le dijeron que esa persona iba a estar presente y sabía que solo querían crear controversia.

Juan José Origel destacó que esta persona solo quería fama, por lo que prefirió no or.

Con dificultad para hablar, Juan José Origel señaló: “No, yo ya estoy más allá del bien y del mal”.

Juan José Origel incluso le respondió a una persona a la que tachó como “vieja metiche” que le habría sugerido que se fuera a su casa.

“Yo me voy a ir el día que se me dé la rechingada gana, ese día me voy, no cuando tú me digas, así que yo sabré cuándo me voy a ir y ya”

Juan José Origel