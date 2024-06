Ingrid Coronado celebra bailando que tiene nuevo novio, pero la critican por bajárselo a Claudia Lizaldi.

A finales de abril, Ingrid Coronado -de 49 años de edad- confirmó que tenía novio y se trataba del conferencista Germán Bricio, de 56 años de edad.

La conductora de Sale el Sol volvió hablar de su novio en un video en TikTok y sus seguidores la criticaron por el escándalo con Claudia Lizaldi.

Aunque Ingrid Coronado ya había confirmado su relación con Germán Bricio, sus fans le preguntan constantemente sobre su vida amorosa.

La conductora comenzó a responder preguntas en TikTok y en una de estas le cuestionaron si su ‘corazón estaba ocupado’, por lo que ella respondió muy sonriente que sí.

“Me preguntan mucho que si tengo novio, y la respuesta es ¡Sí! La verdad es que estoy muy contenta, es una relación en la que llevamos apenas dos meses y medio, pero es una relación distinta, no solamente porque me he sentido muy feliz, si no porque es una relación a distancia, él no vive aquí y además viaja mucho”

