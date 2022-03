Ester Expósito dio una lección de respeto a un reportero que no entendió que no es no y mostrando la mala educación que persiste en México.

Ester Expósito fue abordada en un aeropuerto por un reportero de un programa de espectáculos.

Si bien Ester Expósito dijo que no daría entrevistas, el reportero no entendió que no es no y remató insultando a la actriz.

El reportero pensó que estaba dando una lección a Ester Expósito, pero fue ella quien le reviró sobre su educación al faltarle al respeto.

Ester Expósito pone en su lugar a reportero: “cuando seas educado, hablamos”

Ester Expósito está en México desde febrero de 2022, a razón de un nuevo proyecto que hasta ahora sigue siendo un misterio.

Después de su acalorado romance con Alejandro Speitzer, la prensa mexicana muestra especial interés por la actriz española.

Sin embargo, Ester Expósito ha dejado claro en más de una ocasión que no dará entrevistas en situaciones donde se sienta incómoda como tampoco le gusta que invadan el que considera su espacio privado.

Por raro que suene en México, en el resto del mundo el acoso no es normal.

Ester Expósito (@ester_exposito / Instagram)

Hace unos días, Ester Expósito fue abordada por un reportero en un aeropuerto.

La actriz estaba esperando en el área de documentación, tratando de evitar a toda costa las cámaras y micrófonos.

Ester Expósito dio sus razones para no dar la entrevista , pero el reportero decidió pasarlas por alto e insistir.

“Es un poco incómodo esto porque la gente me va a ver así, y por eso no es buen momento” Ester Expósito

Ester Expósito (@ester_exposito / Instagram)

De forma grosera, el reportero insistió acercándole el micrófono a la cara y siguiendo con las preguntas.

Incluso, mencionó la antigua relación de Ester Expósito con el mexicano Alejandro Speitzer como pretexto para conseguir una respuesta.

Al no conseguir una respuesta ni la atención de la actriz, el reportero insultó a la actriz. “Ok, cuando se te baje un poquito la fama y todo, platicamos”, dijo en un intento por aleccionar.

Ester Expósito no se quedó callada y le respondió al reportero:

“Cuando seas educado, hablamos.” Ester Expósito

En varios medios de comunicación, se difundió el video donde Ester Expósito le da una lección de respeto a un reportero.

En contraste, la prensa en México ha etiquetado a Ester Expósito como “grosera y majadera” por su reacción.

“Totalmente indiferente”; “No lo hubiera dedicado un segundo”; “Actitud grosera, majadera”; “No tuvo la decencia de voltear a verte”, fueron los comentarios que usaron para juzgar a Ester Expósito.

Sin embargo, poco se entiende en México que el acoso a Ester Expósito o a cualquier figura pública no es normal y, aún en la prensa de espectáculos, no significa no.