En un video en su cuenta de Instagram, Eduin Caz mostró como se puso ‘mala copa’ tirando una mesa mientras estaba tomando con los integrantes de Grupo Firme.

Al parecer no hubo una razón detrás para que Eduin Caz volteara la mesa, o por lo menos esta no se muestra en el video, ya que no se escuchan las voces ni nada de lo que está pasando.

En lugar del audio ambiental, Eduin Caz subió el video con una canción de Grupo Firme; aunque podemos ver que el cantante se muestra muy orgulloso de lo que hizo.

También vemos que ninguna de las personas que estaban tomando con Eduin Caz se molestó con él, incluso tomaron a juego su desplante con la mesa.

Todo indica que aunque fue algo inesperado, en realidad no hubo una pelea o molestia por parte de Eduin Caz como para tirar la mesa.

Eduin Caz ha tenido problemas de salud por su forma de beber

Si bien el que Eduin Caz se pusiera ‘mala copa’ y tirara la mesa no tuvo mayor repercusión; algunos fans del cantante están bastante preocupados por él, debido a los problemas de salud que ha tenido.

Apenas en mayo de este 2022, Eduin Caz fue hospitalizado de emergencia; si bien no se dieron las razones, se ha mencionado que podría ser por la hernia hiatal que le fue localizada en 2021.

Aunque sabe de esta condición, Eduin Caz no se ha atendido como es debido su padecimiento; no se ha querido operar ni ha dejado de consumir alcohol, que sería la causa de su hernia hiatal.

Y me vrga pa' que sepan no más 🤌@eduin_caz ✌️ pic.twitter.com/MVm9YSjqmU — ✨🌺 𝓦𝓮𝓷𝓭𝔂 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓪𝓶 🌺✨ (@MakeStyle_2015) July 16, 2022

De hecho en un video del 16 de julio, el mismo Eduin Caz declara que ha recaído y que “le vale verga”, esto a pesar del mencionado padecimiento.

Hay que mencionar que Eduin Caz se ha negado a hacer cualquier tipo de declaración acerca de su hernia hiatal y su relación con el abuso del alcohol.

Por lo pronto sus fans le ha sugerido que por lo menos reduzca su consumo de bebidas alcohólicas para que su hernia hiatal no le cause más problemas.

Con información de Instagram.